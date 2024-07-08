Глава МЗС Італії звинуватив Росію у військовому злочині після удару по лікарні у Києві

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав удар російської армії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві воєнним злочином. «Мене вразили кадри бомбардувань Києва, внаслідок яких постраждала дитяча лікарня. Воєнні злочини, які мають бути засуджені всім міжнародним співтовариством», — написав Таяні у соцмережі X. Дипломат додав, що уряд Італії продовжуватиме «захищати суверенітет України та її народу».

Ракетний удар по дитячій лікарні засудили також в ООН. «Тиждень в Україні розпочався з чергової хвилі смертельних ударів з боку російських збройних сил. Неможливо, щоб у цій війні гинули та отримували поранення діти», — заявила гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, лікарні мають особливий захист, нагадала Браун: «Громадянські особи мають бути захищені».

На бомбардування лікувального закладу відреагували й у Міжнародному комітеті порятунку (IRC).

«Жодна дитина не повинна рости під загрозою ракетних ударів. Жодна дитина не повинна наражатися на ризик загинути серед уламків лікарень, які повинні бути безпечними місцем для лікування та відновлення. Медичні установи захищені міжнародним правом і мають залишатися в безпеці під час конфлікту», – заявив координатор з питань охорони здоров’я IRC в Україні доктор Марко Ісайлович.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ВООЗ зафіксувала близько 1700 атак на українські медичні установи.

Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні, у свою чергу, зазначила, що «приголомшена» ударом по лікарні «Охматдит».

«Ми вражені та засмучені повідомленнями про жертв у дитячій лікарні Києва. Ця лікарня проводить життєво важливе лікування тисяч дітей. Щиро співчуваємо всім постраждалим. Жодна дитина не повинна переживати таке», — зазначили у МКЧХ.

У понеділок 8 липня російські військові запустили по Україні близько 40 ракет різного типу. Були атаковані Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Покровськ, Слов’янськ та Краматорськ. Внаслідок атаки загинули щонайменше 35 людей.

У Києві під удар потрапила дитяча лікарня Охматдит. Було пошкоджено реанімаційне, операційне та онкологічне відділення лікувального закладу. Під завалами опинилися діти, їхні батьки та персонал лікарні. Екстрені служби провели евакуацію у медзакладі. За даними Служби безпеки України, Росія використала для атаки на лікарню стратегічну крилату ракету Х-101.

Російська атака 8 липня стала найкривавішою у 2024 році за кількістю жертв.

Президент Володимир Зеленський, у свою чергу, закликав світових лідерів виявити рішучість і покласти край російським ударам. «Вбивства – це те, що приносить Путін. Тільки разом ми можемо забезпечити справжній мир та безпеку», – зазначив він.