Глава путчистов Мьянмы, убивших более 250 демонстрантов, назвал Россию «подлинным другом»

Россия — подлинный друг Мьянмы, заявил главнокомандующий Вооруженными силами азиатской страны Мин Аун Хлайн на ежегодном параде в пятницу, 26 марта.

Он приветствовал присутствие военнослужащих РФ на этом мероприятии, передает УНН со ссылкой на DW.

Глава путчистов Мьянмы назвал Россию "подлинным другом"

Мин Аун Хлайн

Сообщается, что главнокомандующий ВС Мьянмы пообещал продвигать демократию и защищать соотечественников. Между тем в стране не утихают протесты против военных, захвативших власть. Сам Мин Аун Хлайн и еще 9 высокопоставленных военных после путча находятся под санкциями Евросоюза. Хлайн несет ответственность за подрыв демократии и верховенства права, объяснили в Брюсселе.

Кремль в середине марта выразил обеспокоенность ростом числа мирных жителей, погибших в ходе протестов. Москва внимательно следит за ситуацией в Мьянме, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне военные в Мьянме заявили, что передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставались под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве. Уже более 250 демонстрантов убиты.

Военная хунта Мьянмы отключила Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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