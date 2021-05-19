Главарь кремлевских наемников назвал журналистку «врагом народа», напомнив, что их расстреливали

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал журналистку «Медузы» Лилию Яппарову «врагом народа» и напомнил про расстрелы в СССР из-за вопроса о съемках фильма «Турист».

Ответ опубликовала пресс-служба Пригожина.

«Гражданка Яппарова, в советское время были враги народа. Их расстреливали. Вы относитесь к подобной категории. <…> Не забудьте, гражданка Яппарова, что вы — иноагент и вражеский рупор», — сказал он.

По данным «Медузы», Пригожин был спонсором фильма «Турист». В нем идет речь о российских военных в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), которые помогают «законному правительству страны противостоять боевикам-повстанцам». Издание пишет, что в кадре появлялись настоящие наемники и военная техника «ЧВК Вагнера», связанной с Пригожиным. «Надо как-то отмывать образ [ЧВК], а то накопилось очень много информации негативной», — предположил в разговоре с «Медузой» ветеран группировки.

В начале мая ООН обвинила наемников «ЧВК Вагнера» во внесудебных казнях, изнасилованиях, убийствах животных и грабежах в ЦАР. В августе 2018 года в республике были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, приехавшие снимать фильм о работе «ЧВК Вагнера». // Медиазона