Главред сайта о правах женщин на Северном Кавказе была вынуждена уехать из Дагестана после угроз убийством

Главный редактор сайта о положении женщин в северокавказском обществе Daptar Светлана Анохина уехала из Дагестана после отказа полиции возбуждать уголовное дело из-за угроз убийством.

Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на Анохину.

«Я приняла дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время», — сказала она.

24 июля Анохиной позвонил мужчина, представившийся Далгатом Умахановым, и сказал, что у него есть «указание разобраться со всеми феминистками». В ответ на предложение журналистки встретиться тот пригрозил убить ее.

В полиции начали проверку. «Вы просто игриво шутите о том, что «убьёте» человека, а закон истолкует такую «шутку» без должного чувства юмора и станете фигурантом совсем не смешного уголовного дела», — говорили в пресс-службе ведомства. 11 сентября МВД отказалось возбуждать уголовное дело. // Медиазона