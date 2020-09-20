Главред сайта о правах женщин на Северном Кавказе была вынуждена уехать из Дагестана после угроз убийством

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Главный редактор сайта о положении женщин в северокавказском обществе Daptar Светлана Анохина уехала из Дагестана после отказа полиции возбуждать уголовное дело из-за угроз убийством.

Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на Анохину.

Светлана Анохина. 25 мая 2017 г. Фото Махомеда Туаева для "Кавказского узла"

Светлана Анохина. Фото Махомеда Туаева

«Я приняла дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время», — сказала она.

24 июля Анохиной позвонил мужчина, представившийся Далгатом Умахановым, и сказал, что у него есть «указание разобраться со всеми феминистками». В ответ на предложение журналистки встретиться тот пригрозил убить ее.

В полиции начали проверку. «Вы просто игриво шутите о том, что «убьёте» человека, а закон истолкует такую «шутку» без должного чувства юмора и станете фигурантом совсем не смешного уголовного дела», — говорили в пресс-службе ведомства. 11 сентября МВД отказалось возбуждать уголовное дело. // Медиазона

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