Главу Минздрава Румынии Войкулеску оштрафовали за отсутствие маски в здании парламента

Глава Минздрава Румынии Влад Войкулеску был оштрафован на 1500 леев (около 360 долларов) за отсутствие защитной маски в холле местного парламента. Такое заявление сделала полиция Бухареста через несколько дней после того, как министр здравоохранения был сфотографирован без маски в вестибюле парламента пишет издание https://vesti.ua/ со ссылкой на румынские СМИ.

Он является вторым министром в правительстве Румынии, оштрафованным менее чем за неделю, после министра труда Ралуки Цуркан, оштрафованной на сумму в размере 500 леев также из-за появившихся в прессе фотографий, на которых она запечатлена в общественном месте без маски.

В понедельник журналисты сфотографировали Войкулеску, когда он разговаривал с другим мужчиной в вестибюле парламента, держа в руке защитную маску. Эти двое говорили на расстояния менее двух метров.

В сообщении, которое затем было размещено в Facebook, министр здравоохранения заявил, что снял маску, потому что хотел пить, и что вокруг него никого не было, хотя на снимках видно, что он разговаривает с коллегой находясь без маски.

«Несомненно, я был неправ, и вся критика оправдана. Правила должны соблюдаться», — написал Влад Войкулеску.

Премьер-министр Флорин Кыцу сказал, что попросил двух министров выплатить штраф .

«Я попросил двух коллег оплатить штраф. Я позвонил миссис Цуркан сегодня и сказал, чтобы она пришла и заплатила штраф самостоятельно. В отношении членов моего кабинета нет снисхождения, все румыны должны уважать закон», — заявил Кыцу.

Министр труда Ралука Цуркан извинилась в сообщении на Facebook и объявила, что просила оштрафовать ее за то, что не носит маску.

Министр внутренних дел Лучиан Боде не исключает, что к Владу Войкулеску и Ралуке Цуркан, его коллегам из правительства, пойманным на публике без маски в последние дни, будут применены санкции. Однако он не дает заверений в том, что его подчиненные сделают это, но говорит, что главная задача полиции — убедить людей соблюдать правила, а не штрафовать их, если они этого не сделают.

На данный момент в Румынии подтверждено 964 726 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерло 23 819 человек, инфицированных коронавирусом. Первый подтвержденный случай коронавируса в стране был объявлен 26 февраля 2020 года. Власти призывают население получать информацию только из официальных источников.

За вчерашние сутки было зарегистрировано 5 808 новых случаев COVID-19 из почти 40 000 выполненных тестов. Еще 145 румын умерли от заражения новым коронавирусом. Количество пациентов, поступивших в больницы, снова увеличивается.

В Украине вчера был зарегистрирован рекорд заболевших — 19 893 человек. По количеству заражений Украина вышла на 5-е место в Европе.

Источник: https://vesti.ua/strana