Голова польського МОН: Антивакцинні терористи не мають права носити військову форму

За словами міністра Маріуша Блащака, завершується робота над розпорядженням, згідно з яким антивакцинні діячі не матимуть права носити форму Польського війська

Про це йдеться в повідомленні Polskie Radio.

Міністр національної оборони Маріюш Блашчак. Foto: Andrzej Gralewski/Polskie Radio

«Антивакцинні терористи не мають права одягати форму солдата Польського війська», — наголошує міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Як підкреслює політик, відповідне розпорядження незабаром отримає командування Польського війська.

«Антивакцинні терористи не мають права вдавати солдатів Польського війська. Ми закінчили працю над розпорядженням, яке однозначно заборонятиме носіння військової форми такими групами людей, а також введуть санкції», — написав у Твіттері Маріуш Блащак.

Нагадаємо, нещодавно польські ЗМІ повідомляли, що антивакцинні активісти часто виступають у військовій формі Польського війська. Останніми днями у Польщі сталося кілька фізичних нападів на пункти вакцинації.

Минулої неділі у Замості невідомий підпалив мобільний пункт щеплення проти коронавірусу. Міністр здоров’я Адам Нєдзєльський назвав підпал пункту щеплення актом тероризму. Рішенням Головного коменданта Поліції у Польщі всі мобільні пункти щеплення будуть цілодобово охоронятися.