Группа «Киберпартизаны» взломала сеть Белорусской железной дороги, чтобы помешать передвижению российских войск

Группа белорусских хакеров «Киберпартизаны» заявила в понедельник, что взломала компьютеры, используемые железнодорожной сетью Беларуси, и зашифровала хранящиеся на них данные, пытаясь сорвать продвижение российских войск в страну.

«Киберпартизаны», группа хакеров-активистов, ставящая своей целью свержение режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, заявила, что атаковала государственную компанию «Белорусская железная дорога» и зашифровала большинство серверов, баз данных и рабочих станций компании. Представитель группы заявил в интервью Bloomberg, что хакеры находятся в процессе уничтожения большого количества данных, хранящихся на резервном сервере.

Группа заявила, что вернет компьютеры железнодорожной сети в нормальный рабочий режим при условии, что правительство Беларуси прекратит ввод российских войск на территорию Беларуси, а также освободит 50 политических заключенных, нуждающихся в медицинской помощи.

На прошлой неделе РФ начала передислоцировать войска в Беларусь для проведения совместных военных учений на фоне наращивания войск на границах с Украиной и угрозы полномасштабного военного вторжения в страну. По данным Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета, в белорусских городах Минск, Гомель и Речица были обнаружены поезда, перевозившие российские ракетные установки и другое оборудование.

На сайте Белорусской железной дороги говорится, что ее подразделение в Минске является «одним из важнейших стратегических узлов железнодорожных перевозок между Россией, странами Балтии и Западной Европой».

Представители Белорусской железной дороги (БЖД) отказались комментировать взлом. Представитель посольства Беларуси в Вашингтоне переадресовал вопросы в Министерство иностранных дел, которое не ответило на просьбу о комментарии.

Непосредственные последствия взлома пока неясны. В понедельник на сайте БЖД появилось сообщение об ошибке «временно недоступен» для тех, кто пытался забронировать билеты для поездки.

Франак Вячорка, старший советник лидера белорусской оппозиции в изгнании Светланы Тихановской, назвал взлом «масштабной акцией», которая может иметь последствия для развертывания российских войск.

«Это может парализовать железнодорожную инфраструктуру, которая в течение последней недели использовалась для транспортировки российских военных машин и солдат на территорию Беларуси», — сказала Вячорка в интервью Bloomberg. «Мы понимаем, почему они это сделали. Это посылает очень сильный сигнал. И требования хакеров напрямую связаны с предстоящими военными учениями».

Пресс-секретарь «Киберпартизанов» сказал, что еще слишком рано судить о последствиях взлома. Но заявил, что кибератака может привести к замедлению движения пассажирских поездов, что в свою очередь может повлиять на движение поездов, перевозящих российских солдат и военную технику.

По словам пресс-секретаря, для шифрования компьютеров железнодорожной сети группа использовала один из видов программ-вымогателей. Программы Ransomware обычно используются преступными хакерами для нападения на компании и шифрования их файлов, при этом злоумышленники требуют оплаты в обмен на ключ, который может быть использован для разблокирования поврежденных данных. В данном случае, однако, требование хакеров носит политический характер.

Группа «Киберпартизаны» была сформирована в сентябре 2020 года после фальсификации президентских выборов Александром Лукашенко. В группу входит около 30 человек, некоторые из которых занимаются тем, что группа называет «этическим взломом» белорусских правительственных компьютеров.

Хакеры ведут агрессивную кампанию, направленную против белорусских правительственных и милицейских учреждений. В прошлом году они обнародовали массив данных, включающий секретные архивы милиции, списки предполагаемых информаторов милиции, личную информацию о высших правительственных чиновниках и шпионах, видеоматериалы, собранные с милицейских беспилотников и центров содержания под стражей, а также секретные записи телефонных разговоров, сделанные с помощью государственной системы прослушивания.

В ноябре Верховный суд Беларуси объявил хакеров террористами и ввел уголовную ответственность за «вербовку, помощь и участие» в группе, по данным генеральной прокуратуры страны.

Internetua по материалам: Bloomberg