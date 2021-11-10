Gulagu.net опубликовал новые видеозаписи изнасилований в российской тюремной больнице

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на ютубе новые видеозаписи изнасилований и издевательств над заключенными в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1).

В подборку попали как минимум девять эпизодов насилия над заключенными, записанные с июля 2015 года по сентября 2020 года. В семи случаях указаны время и дата съемки, еще в двух роликах их нет.

На видеозаписях пострадавших подвергают анальным и оральным изнасилованиям, засовывают посторонние предметы в задний проход, мочатся связанным или закованным в наручники заключенным на голову и заставляют говорить, что они «никто».

5 октября Gulagu.net сообщил, что получил «более 40 Гб видео, документов и фото со случаями пыток в местах лишения свободы». Тогда же правозащитники опубликовали первые ролики из ОТБ-1. Позднее стало известно, что архив Gulagu.net передал бывший заключенный Сергей Савельев, который по поручению сотрудников больницы несколько лет собирал записи с их видеорегистраторов. В конце октября Савельева заочно арестовали по делу о неправомерном доступе к информации (часть 2 статьи 272 УК), он уехал из России. // Медиазона