Хакеры взломали Clubhouse и «слили» голосовые сообщения пользователей

Хакеры скачали голосовые сообщения с Clubhouse и переправили их на сторонний сайт.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Через неделю после того, как популярный аудиочат Clubhouse заявил, что принимает меры, чтобы хакеры или шпионы не могли украсть данные пользователей, один злоумышленник доказал, что живой звук платформы может быть удален.

Неизвестный пользователь смог передавать голосовые сообщения с Clubhouse на свой сайт третьей стороны.

Несмотря на то, что Clubhouse отвечает за опыт пользователей, например, добавление новых друзей и поиск комнат, платформа возлагается на китайскую компанию для обработки трафика данных и аудиопродукции.

“Clubhouse не может обещать конфиденциальности разговоров, проводимых в любой точке мира”, — сказал Алекс Стамос, бывший руководитель службы безопасности Facebook.

Что такое Clubhouse

Clubhouse — это новая соцсеть, основой которой является аудиочаты. Программа была основана предпринимателем Полом Дэвисон и экс-сотрудником Google Рохан Сетом еще в начале пандемии. Идея создания Clubhouse возникла на фоне Covid-19, люди нуждались общения на самоизоляции. Основным отличием такой соцсети от Google meet, Zoom и других программ для общения, является то, что в Clubhouse невозможно разговаривать через видео, сохранять запись голосового чата. То есть, людям не нужно беспокоиться о том, как они выглядят, чем занимаются и где находятся в ходе дискуссии, диалога по определенным темам. А главное то, что обычные люди могут коммуницировать со знаменитостями, чего практически невозможно сделать в других приложениях.

Несмотря на то, что Clubhouse запустили только в прошлом году, волна желающих стать участником очень велика, особенно после чата с Маск.