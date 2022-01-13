Хірург-трансплантолог випалював на печінках пацієнтів свої ініціали

У Великій Британії хірург-трансплантолог Саймон Бремхолл залишив на печінках двох пацієнтів свої ініціали.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Бремхолл застосовував аргонний резектор (пристрій, який використовується для зупинки кровотечі під час операцій на печінці), щоб вивести свої ініціали заввишки близько чотирьох сантиметрів на органах двох пацієнтів.

Дії Бремхолла помітив його колега під час операції у 2013 році.

У 2014 році лікар сам звільнився з медзакладу. А у 2018 році за цей вчинок він заплатив штраф у розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів.

У грудні 2020 року його тимчасово відсторонили від професійних обов’язків, але через п’ять місяців медикові вдалося через суд скасувати заборону.

Британська Служба трибуналу лікарів-практиків (MPTS) розцінила його дії як “професійну зарозумілість”. Пацієнти стверджували, що їм було завдано “значної емоційної шкоди”, адже на стан здоров’я ці “мітки” не впливають.

“Фізичне насильство над двома вразливими пацієнтами, які перебувають у несвідомому стані в клінічних умовах, один з яких зазнав значної та тривалої емоційної шкоди, серйозно підриває довіру пацієнтів та суспільства до медичної професії. А також неминуче завдає поганої слави професії в цілому”, — йдеться у рішенні Трибуналу.

Зазначається, що нещодавно Бремхолла остаточно викреслили з медичного реєстру. Тепер йому назавжди заборонено займатися лікарською діяльністю.