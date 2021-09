Художник-концептуалист присвоил деньги датского музея и назвал это произведением искусства «Хватай эти деньги и беги»

Банкноты нужны были для того, чтобы Хаанинг воспроизвел работу, отражающие годовой доход в Дании и Австрии. Она представляла из себя две стеклянные коробки-рамы, наполненные купюрами: кронами и евро, отмечает издание НОЖ.

Когда сотрудники открыли посылку от художника, оказалось, что коробки пустые, а работа переименована. Теперь она называется Take the Money And Run («Хватай эти деньги и беги»).

«Произведение искусства в том, что я взял их деньги», — объяснил Хаанинг.

Работа Йенса Хаанинга Take the Money And Run.

Kunsten считает, что Хаанинг должен вернуть 534 тысячи крон. Художник отказывается. Сейчас руководство музея решает, стоит ли обратиться в полицию после окончания выставки. Она закроется в январе.