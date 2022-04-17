Індія відмовилася від покупки півсотні російських вертольотів Мі-17

Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Самюеля Рамани.

Як пояснюють джерела в міністерстві оборони Індії, таке рішення є бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов’язують з погіршенням відносин з росією.