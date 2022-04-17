Індія відмовилася від покупки півсотні російських вертольотів Мі-17

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Індія виходить з військової угоди з рф про покупку 48 вертольотів Мі-17. Таке рішення було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Самюеля Рамани.

Ми-17 для Афганистана

Як пояснюють джерела в міністерстві оборони Індії, таке рішення є бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов’язують з погіршенням відносин з росією.

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