Індія відмовилася від покупки півсотні російських вертольотів Мі-17
Індія виходить з військової угоди з рф про покупку 48 вертольотів Мі-17. Таке рішення було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Самюеля Рамани.
Як пояснюють джерела в міністерстві оборони Індії, таке рішення є бажанням максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою і ніяк не пов’язують з погіршенням відносин з росією.
BREAKING: India reportedly cancels plans to buy 48 Mi-17 V5 helicopters from Russia
— Samuel Ramani (@SamRamani2) April 16, 2022