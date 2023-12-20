Іспанська журналістка звинуватила росіянина Депардьє у згвалтуванні

Рут База подала скаргу у поліцію, хоча термін давності обвинувачень у Франції вже минув.

Іспанська журналістка та письменниця Рут База заявила, що французький актор Жерар Депардьє зґвалтував її майже 30 років тому в Парижі.

Про це пише The Guardian з посиланням на AFP.

База минулого тижня подала заяву в іспанську поліцію, заявивши, що ймовірне зґвалтування сталося, коли вона брала інтерв’ю в актора 12 жовтня 1995 року для журналу Cinemania.

Про скаргу вперше повідомила барселонська газета La Vanguardia. База, якій на той момент було 23 роки, а Депардьє − 46, розповіла, що під час інциденту вона почувалася “паралізованою”. Інцидент нібито відбувся на території колишньої продюсерської компанії Roissy Films.

Відповідно до закону про сексуальну згоду в Іспанії, прийнятого минулого року, звинувачення в сексуальному насильстві охоплює широкий спектр злочинів, від насильства в Інтернеті та “обмацування” до зґвалтування. Вирок за зґвалтування передбачає максимальне покарання як 15 років за гратами.

У 2021 році Депардьє у зґвалтуванні та сексуальному насильстві звинуватила акторка Шарлотта Арна, яка стверджує, що він зґвалтував її у своїй квартирі у Парижі в 2018 році. Депардьє назвав обвинувачення “безпідставними”, але минулого року паризький суд підтримав їх.

У відкритому листі, опублікованому в Le Figaro в жовтні, Депардьє спростував звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. “Я ніколи, ніколи не ображав жінок”, − написав 74-річний актор.

Рут База заявила, що вона “повністю забула про напад”, поки не прочитала на новинному сайті у квітні про те, що Депардьє в сексуальному насильстві звинуватили 13 жінок. Водночас актора навряд чи покарають, оскільки термін давності обвинувачень у Франції вже минув. За словами Бази, вони вирішила подати скаргу попри це, сподіваючись, що “допоможе іншим людям” зробити те саме.