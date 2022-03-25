Італійський суд звільнив затриманого за запитом Росії українського режисера
Суд у Неаполі звільнив українського режисера Євгена Лавренчука, незаконно затриманого в Неаполі в грудні 2021 року за запитом Росії про його екстрадицію.
Про це повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, пише «Європейська правда».
За даними Денісової, суд визнав звинувачення проти Лавренчука з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування — політичними.
«Рішення стало результатом ініційованого мною звернення Національної поліції України до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол.
Лавренчука було затримано в Неаполі, через який він транзитом летів з Тель-Авіва до Львова. З 17 грудня він перебував в італійському СІЗО у зв’язку із запитом РФ про його екстрадицію. За заявою РФ Лавренчук, перебуваючи на території Росії 8 років тому, нібито скоїв фінансові правопорушення.
Євген Лавренчук — український театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету. // УПTweet