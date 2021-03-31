Италия высылает двух российских чиновников, подозреваемых в шпионаже

МИД России, в свою очередь, «сожалеет» в связи с выдворением своих сотрудников.

Власти Италии выдворяют двух сотрудников российского посольства, которых подозревают в шпионаже в пользу Кремля.

Об этом в Facebook написал глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Итальянская полиция ранее сообщала, что арестовала итальянского офицера ВМС, когда тот передавал конфиденциальную информацию российскому военному, аккредитованному МИД РФ. С юридическим статусом россиянина тогда еще определялись.

Ди Майо заявил, что выразил решительный протест российскому послу и сообщил о «немедленной высылке двух российских чиновников, причастных к этому чрезвычайно серьезному делу».

РИА Новости пишут, что МИД РФ «сожалеет в связи с высылкой дипломатов из Италии». О своих возможных шагах у Лаврова пообещали объявить позже. // УНИАН