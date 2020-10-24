«Избивал безоружного. Осудил невиновного»: В Беларуси развесили «трупы» силовиков с надписями (фото)

После выборов президента Беларуси, в стране не утихают протестные акции, силовики жестоко разгоняют и задерживают их участников. Беларусы совершили имитацию «казни» силовиков, чтобы показать свое отношение к их действиям.

Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале «Брест: Слухи и факты».

С помощью мусорных пакетов люди сооружают чучела силовиков и развешивают их на деревьях в разных местах города Брест. Некоторые из них снабжены надписями.

«Где-то под Брестом. Продолжают присылать фотографии. Сегодня их необычно много», — сказано в подписи к снимкам.

Многие из них силовики еще вчера нашли и сняли, однако кое-где «трупы» продолжают находить.

Как известно, в Республике Беларусь после дня президентских выборов начались акции протеста против фальсификации результатов. Граждане Республики выходят на улицы каждый день, начиная с 9 августа.

По данным Центрального избирательного комитета РБ действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09% голосов. При этом Тихановская объявила себя победителем выборов.

При этом 23 сентября в Минске во Дворце независимости прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко на должность Президента, что вызвало еще большую волну протестов по всей стране и последовавшие за ними жесткие разгоны.

17 октября в Беларуси за день на протестных митингах силовики задержали 58 человек. Ранее в Беларуси две сотрудницы ОМОНа жестоко избили женщину, а на пострадавшую открыли уголовное производство.

Также, в Минске спецназ выломал двери и выстрелил в грудь пенсионеру, который грозился «уничтожить Лукашенко». // Преступности.НЕТ