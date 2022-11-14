Ізраїль атакував військову авіабазу у Сирії, яку використовували Росія та Іран – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що за останні три роки військові РФ значно розширили злітно-посадкову смугу і підземні споруди на авіабазі Шайрат.

Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові. Про це повідомляє Reuters з посиланням на медіа Сирії.

В результаті удару по аеродрому двоє військових загинули, троє поранені, повідомляє сирійське інформагентство SANA. Військові джерела стверджують, що атакована авіабаза нещодавно використовувалася військовими Ірану.

Одне військове джерело агентства, не уповноважене робити публічні заяви, говорить, що удари були націлені на злітно-посадкову смугу на авіаційній базі, розташованій на південному сході від міста Хомс.

Також джерела у силових структурах повідомляють, що Росія, яка зберігає військову присутність у Сирії, розміщує війська поруч з авіабазою Шайрат і використовує цей об’єкт.

Сирійський центр з прав людини (SOHR) написав, що в бік цілі з ізраїльських винищувачів було запущено чотири ракети.

Російські бази в Сирії

Для військового флоту Москва використовує базу ВМФ у Тартусі, для базування ВКС – аеродром Хмеймім поблизу населеного пункту Латакія. Крім того, Росія використовує аеродроми Шайрат у провінції Хомс, Тіас у Пальмірі, а також розгорнула базу на аеродромі Ель-Камишли.

Атака на авіабазу Шайрат в Сирії

У 2018 році сирійська авіабаза Шайрат у Хомсі зазнала ракетного обстрілу. Пентагон тоді виступив із заявою про те, що США не ведуть військових дій у цьому регіоні.

Сирійські військові заявили, що за ракетною атакою стоїть Ізраїль, оскільки військові літаки увійшли в сирійський повітряний простір з боку Лівану. В армії Ізраїлю відповіли, що не мають інформації про удари в Сирії.

У 2017 році аеродром Шайрат був майже повністю зруйнований американським ракетним ударом. США випустили по військовій базі близько 50 крилатих ракет у відповідь на хімічну атаку в Хан-Шейхуні. // УНІАН