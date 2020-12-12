Изрезанный труп российского футболиста обнаружили в мусорке под Петербургом

В Шлиссельбурге в мусорном контейнере нашли завернутое в одеяло тело человека, выяснилось, что оно принадлежит 20-летнему футболисту, сообщает 47news.ru. Спортсмен жил в доме напротив, сейчас расследование произошедшего занимаются правоохранительные органы. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Имя молодого человека называется, отмечается, что он вел аккаунты в нескольких социальных сетях. У погибшего обнаружены множественные колото-резаные раны по всему телу – в области шеи, груди, рук и ног.

Тело парня было найдено 11 декабря. Нашедший его представитель обслуживающей компании обратился в полицию. Как сообщает РЕН ТВ, знакомый футболиста выразил уверенность, что его убивали сразу несколько человек. Свою версию выдвигает источник 78.ru – там считают, что убившие футболиста могли сделать это под действием наркотиков. «Под порывом этого они сделали это чудовищное зрелище с Вовой», — отмечает источник. // МК