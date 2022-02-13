Извините за язык, но российский посол-«заср*нец» высказался о санкциях Запада

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что России «насрать» на санкции Запада. Такое мнение он высказал в ходе интервью шведскому изданию Aftonbladet.

«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада», — цитирует его слова издание. Эта фраза вынесена в заголовок материала.

Само интервью было посвящено возможному вступлению Швеции в НАТО. Татаринцев назвал расширение Североатлантического альянса главной угрозой для России, добавив, что сейчас Москва возражает против членства королевства в организации.

«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась», — сказал «дипломат. (цитата по ТАСС).

В январе власти Швеции заявляли, что вопрос о вступлении королевства в НАТО не стоит на повестке дня. // Медуза