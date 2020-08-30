К Дворцу Независимости в Минске стягивается бронетехника. Там собрались десятки тысяч протестующих (видео)

Десятки тысяч протестующих у дворца Независимости вплотную подошли к силовикам. Как отмечают журналисты TUT.BY, сегодня сюда пришло гораздо больше людей, чем неделю назад.

На протесты в Минске, по разным оценкам, вышли от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Протестующие принесли Александру Лукашенко подарки к его резиденции – Дворцу независимости. На свой 66-й день рожденья именинник получил игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами, передает Tut by.

В Беларуси уже третью неделю проходят массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов. В воскресенье в Минске оппозиция вновь собралась на акцию «Марш мира и солидарности», передает Би-Би-Си.

Милиция и военные перекрыли основные площади в центре Минска, закрыты четыре станции метро. Сотрудники ОМОНа и люди в штатском вступают в стычки с демонстрантами и задерживают активистов

16 и 23 августа в Минске состоялись две акции оппозиции, которые называют самыми многочисленными в истории страны: на улицы вышли сотни тысяч людей

После жесткого подавления протестов, вспыхнувших на следующий день после голосования 9 августа, белорусская милиция практически не препятствовала демонстрациям

Однако начиная с 26 августа, акции протеста на площади Независимости в Минске начали разгонять, несколько десятков человек задержали