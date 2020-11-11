Как минимум три медика заразились коронавирусом после того, как им ввели российскую вакцину «Спутник V»

В Алтайском крае России у троих медиков, привитых российской вакциной «Спутник V», выявили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление печати и массовых коммуникаций региона.

«Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что всего на Алтае прививку сделали 42 медицинским работникам.

28 октября стало известно о том, что ряд добровольцев, принявших участие в испытаниях вакцины «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований сдали положительный тест на COVID-19.