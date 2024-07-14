Канада заявила, що Китай створив неофіційні «поліцейські дільниці» в західних країнах для стеження за діаспорою

Оттава обговорить проблему з союзниками по G7 для узгодження спільної реакції.

Канада склала детальну оцінку того, що вона називає таємними операціями китайської поліції в межах своїх кордонів. Оттава планує розглянути варіанти реагування на це з союзниками по G7, повідомляє Bloomberg.

Питання про те, що Пекін нібито створює неофіційні “поліцейські дільниці” в західних демократіях для моніторингу й залякування членів китайської діаспори, викликає все більше занепокоєння. Канада, США, Італія, Німеччина та Велика Британія вже зіштовхнулися з цією проблемою.

Очікується, що Оттава поділиться своїми висновками з G7 найближчими тижнями й хоче вивчити можливість скоординованої відповіді.

Речник посольства Китаю в Канаді заявив, що “не існує так званих закордонних поліцейських відділків”.

Британія прагне координувати свої дії разом із Канадою та іншими членами G7. Але формування узгодженої відповіді може бути складним завданням, оскільки багато країн зіштовхнулися з цією проблемою на рівні правоохоронних органів, а держави групи мають різні правові системи.

Канада розслідує ймовірні таємні операції китайської поліції, включаючи інформацію про інциденти в провінції Квебек.

У звіті правозахисної групи Safeguard Defenders за 2022 рік йшлося про те, що Китай має щонайменше 54 такі “поліцейські дільниці” на п’яти континентах.

“Будь-яке іноземне втручання є абсолютно неприйнятним. Оскільки в Канаді тривають розслідування, пов’язані з іноземним втручанням, ми не будемо надавати подальших коментарів”, – заявив речник міністра громадської безпеки Канади.

Пекін стверджує, що центри, якими керують місцеві волонтери, а не співробітники поліції, допомагають китайським громадянам відновити документи й надають інші послуги.

“Китай суворо дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн”, – наголосив речник китайського посольства в Оттаві.

Минулого року уряд Великої Британії з тривогою відреагував на повідомлення про такі китайські “поліцейські дільниці”. У червні 2023 року Лондон заявив, що Китай закрив ці центри, і розслідування не виявило незаконної діяльності Пекіна на цих об’єктах.

Минулого року в США висунули звинувачення двом особам у Нью-Йорку за підозрою в проведенні незаконної операції для підрозділу Міністерства громадської безпеки Китаю з метою моніторингу й залякування дисидентів, а також тих, хто критикує уряд Пекіна.

Італія почала розслідувати ймовірні операції Китаю після того, як організація Safeguard Defenders повідомила, що країна є “притулком” для найбільшої кількості таких дільниць. Уряд Німеччини заявив, що в країні є два подібні об’єкти.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зіштовхнувся зі звинуваченнями в недостатньо швидкому реагуванні на іноземне втручання. Повідомлялося, що уряд Канади призначив незалежне розслідування щодо втручання Пекіна у вибори. У проміжному звіті, опублікованому в березні, розслідування дійшло висновку, що Китай намагався втрутитися у голосування, але це не вплинуло на загальний результат.

Звинувачення з боку Канади додають ще один рівень складності до її напружених дипломатичних відносин із Китаєм. // Дзеркало тижня