Кандидата в губернаторы американской Оклахомы арестовали за похищение и изнасилование женщины

По словам пострадавшей, она откликнулась на вакансию в его штабе, однако мужчина похитил ее, избил и изнасиловал трубой.

В США арестовали кандидата на пост губернатора Оклахомы. Мужчину подозревают в похищении и изнасиловании женщины, которая хотела у него работать.

По данным полицейского управления Талсы, 58-летний Пол Тэй (Paul Tay) напал на женщину, которая хотела работать в его штабе.

Пострадавшая рассказала, что откликнулась на объявление о вакансии в команде Тэя. Кандидат обещал новому сотруднику денежную оплату, а также бесплатное жилье.

Тэй встретил женщину в городке Бетани и предложил подвезти до Оклахома-Сити на своей машине. Однако в итоге поехал в направлении Талсы, где жил сам. По словам пострадавшей, она пыталась выйти, но кандидат в губернаторы не выпускал ее из машины, ударил трубой и совершил сексуальное насилие.

В городке Беггс у Тэя кончился бензин. Как рассказала женщина, он запер ее в авто и стал пытаться найти деньги, чтобы заправиться.

Затем он отвез ее в свое жилье в центре Талсы. Дома Тэй попытался заняться с женщиной сексом, после чего изнасиловал ее трубой.

В понедельник, 23 августа, пострадавшей удалось убедить кандидата в губернаторы отвезти ее в местный супермаркет Walmart, чтобы купить средства гигиены. По словам женщины, там ей удалось сбежать и попросить о помощи работника магазина.

В итоге приехавшая на вызов полиция арестовала Пола Тэя на стоянке за изнасилование первой степени, похищение и нападение с применением опасного оружия.

Как сообщает CBS News, в доме Тэя детективы нашли одежду жертвы. Сейчас кандидат в губернаторы помещен в тюрьму округа Талса. Расследование продолжается.

По информации СМИ, ранее Тэя уже арестовывали за кражу, нарушение общественного порядка, создание препятствий для сотрудников полиции, нарушение общественного порядка и другие правонарушения. // УНИАН