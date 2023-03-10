Кандидатка в президенти США від республіканців Ніккі Хейлі виступила за підтримку України

Республіканка вважає, що програш війни в Україні може призвести до світової війни.

На заході у Айові кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі захистила підтримку Сполученими Штатами України.

Про це повідомляє CNN.

Один із присутніх на зовнішньополітичному форумі в Айові спитав у Хейлі, навіщо США підтримують Україну, котра не є їх союзником.

Кандидатка в президенти відповіла, що хоча Україна не є прямим союзником, “у нас не було кращого союзника в ООН, ніж Україна”.

Вона підкреслила, що програш війни в Україні може призвести до світової війни.

“Мова йде не про те, щоб розпочати війну, а про те, щоб запобігти війні”, – сказала Хейлі.

Хейлі також нагадала, що відповідь США на війну в Україні може вплинути на розвиток інших міжнародних ситуацій. Зокрема, на занепокоєння щодо напруженості між Китаєм і Тайванем.

“Китай стежить за тим, що ми робимо з Україною. Вони стежать, на кого ми наклали санкції. Вони дивляться, що до нас приєднуються інші країни. Якщо вони побачать, що ми залишаємося вірними Україні з нашими союзниками, вони утримаються від Тайваню. Це велике питання, чому все це має значення”, – сказала Хейлі.

Раніше американський сенатор-республіканець Ден Салліван розкритикував президента США Джо Байдена за блокування трансферу винищувачів F-16 до України. Втім, він вважає, що президент може змінити думку під двопартійним тиском, як було з іншими системами озброєння. // LB.ua