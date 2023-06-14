Кількість жертв релігійного культу в Кенії перевищила 300 осіб

Кількість жертв кенійського культу голоду перевищила 300 осіб після того, як влада ексгумувала нові виявлені тіла у лісі Шакахола.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Після ексгумації ще 19 тіл у лісі Шакахола, жертвами культу, які загинули внаслідок голодної смерті, офіційно вважаються 303 людини.

Як заявляє влада, загиблі були членами “Міжнародної Церкви Доброї Новини”, очолюваної Полом Маккензі, якого звинувачують у тому, що він наказував своїм послідовникам морити голодом себе і своїх дітей, щоб вони могли потрапити на небеса перед кінцем світу.

Минулого тижня слідчі розширили свої пошуки, щоб охопити більшу територію в регіоні та спробувати знайти більше жертв.

“Понад 600 людей досі вважаються зниклими безвісти”, – повідомила регіональний чиновник Рода Онянча.

Лідер культу Маккензі здався поліції у квітні. Минулого місяця йому було відмовлено у звільненні під заставу.

Як повідомляв Укрінформ, у кенійському лісі Шакахола виявили ще 22 тіла жертв культу кінця світу, загальна кількість жертв сягнула 201 особи.