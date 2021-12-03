Китаец за 3 дня 5 раз попал в полицию из-за поразительной схожести с бежавшим из тюрьмы корейцем
Мужчина из округа Байчэн китайской провинция Гирин попал в крайне неприятную ситуацию из-за внешности — его 5 раз за 3 дня доставляли в полицию, приняв за беглого преступника из Северной Кореи.
Причем дело было вовсе не в путанице с ориентировками или чьей-то невнимательности — мужчина действительно был похож на разыскиваемого как две капли воды, отмечает DISGUSTING MEN.
Как сообщает Global Times, преступник по имени Чжу Сяньцзянь сбежал из тюрьмы 18 октября. Полиция немедленно объявила корейца в розыск и дала исчерпывающую ориентировку с его фотографией. Изначально награда за его поимку составляла 150 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей), однако вскоре сумму увеличили до 700 тысяч (8,1 миллиона рублей). С этого момента поиски пошли куда бодрее.
Жители округа Байчэн стали собираться в дружины и прочесывать улицы в поисках похожего человека — и таки нашли его. Имя мужчины не называется, однако известно, что бдительные сограждане доставляли его в полицию целых 5 раз за 3 дня. И их можно понять — мужчина был как близнец похож на разыскиваемого лицом, ростом, возрастом и прической.
В соцсети Weibo, китайском аналоге Twitter, фотография невиновного китайца форсилась на протяжении нескольких дней. Одни заявляли, что нашли негодяя, другие спешили их разочаровать — этого мужчину уже несколько раз проверяли правоохранители. Сочувствующие пользователи в итоге порекомендовали ему носить с собой бейджик с паспортными данными прямо на шее — во избежание недоразумений.
К счастью, в итоге настоящего беглеца все же нашли. Невиновный по поводу бесконечных задержаний никому претензии не предъявил.