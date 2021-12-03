Китаец за 3 дня 5 раз попал в полицию из-за поразительной схожести с бежавшим из тюрьмы корейцем

Мужчина из округа Байчэн китайской провинция Гирин попал в крайне неприятную ситуацию из-за внешности — его 5 раз за 3 дня доставляли в полицию, приняв за беглого преступника из Северной Кореи.

Причем дело было вовсе не в путанице с ориентировками или чьей-то невнимательности — мужчина действительно был похож на разыскиваемого как две капли воды, отмечает DISGUSTING MEN.

Слева Чжу Сяньцзянь, справа — задержанный полицией мужчина

Как сообщает Global Times, преступник по имени Чжу Сяньцзянь сбежал из тюрьмы 18 октября. Полиция немедленно объявила корейца в розыск и дала исчерпывающую ориентировку с его фотографией. Изначально награда за его поимку составляла 150 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей), однако вскоре сумму увеличили до 700 тысяч (8,1 миллиона рублей). С этого момента поиски пошли куда бодрее.

Жители округа Байчэн стали собираться в дружины и прочесывать улицы в поисках похожего человека — и таки нашли его. Имя мужчины не называется, однако известно, что бдительные сограждане доставляли его в полицию целых 5 раз за 3 дня. И их можно понять — мужчина был как близнец похож на разыскиваемого лицом, ростом, возрастом и прической.

В соцсети Weibo, китайском аналоге Twitter, фотография невиновного китайца форсилась на протяжении нескольких дней. Одни заявляли, что нашли негодяя, другие спешили их разочаровать — этого мужчину уже несколько раз проверяли правоохранители. Сочувствующие пользователи в итоге порекомендовали ему носить с собой бейджик с паспортными данными прямо на шее — во избежание недоразумений.

К счастью, в итоге настоящего беглеца все же нашли. Невиновный по поводу бесконечных задержаний никому претензии не предъявил.