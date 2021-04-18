Команда Тихановської вважає провокацією спецслужб заяву Лукашенка про «переворот»

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито допомогла запобігти військовому перевороту в Білорусі. Він нібито планувався на 9 травня, хоча цьогоріч парад на святкування Дня перемоги не планувався.

Російське силове відомство також стверджує, що замах на життя Лукашенка та його дітей готувався при участі білоруських та українських націоналістів за консультацій зі США та Польщею.

У команді лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської розцінюють заяву Олександра Лукашенка про замах на переворот у Білорусі як провокацію. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на агенцію БелаПАН.

«Інформція, яку 17 квітня поширили державні органи і озвучив Лукашенко, має ознаки провокації спецслужб Росії і Білорусі, куди втягнули громадян Білорусі і США», – йдеться в заяві пресслужби Тихановської.

Йдеться про заяву Лукашенка про спробу військового перевороту якому нібито запобігли спецслужби Росії та Білорусі.

Команда опозиціонерки закликає утриматися від поспішних висновків і рішень, які можуть завдати шкоду національним інтересам, суверенітету і незалежності Білорусі.

17 квітня Лукашенко заявив про затримання групи осіб, які нібито планували замах на нього та його дітей, і пов’язав її зі спецслужбами Сполучених Штатів. Йдеться про затриманих у Москві політологів і політтехнологів Олександра Федуту, американського адвоката білоруського походження Юрія Зенковича і голову партії БНФ Григорія Кастусева у Шклові.

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито допомогла запобігти військовому перевороту в Білорусі. Він нібито планувався на 9 травня, хоча цьогоріч парад на святкування Дня перемоги не планувався.

Російське силове відомство також стверджує, що замах на життя Лукашенка та його дітей готувався при участі білоруських та українських націоналістів за консультацій зі США та Польщею. // Радіо Свобода