Комитет Рады поддержал создание ВСК по срыву захвата «вагнеровцев»

В Раде сделан первый шаг для создания временной следственной комиссии по делу о срыве спецоперации с захватом «вагнеровцев». Профильный комитет по вопросам нацбезопасности дал «добро» на создание такой комиссии.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев, который ранее публиковал материалы, подтверждающие срыв спецоперации.

Вопросу о следственной комиссии еще предстоит обсуждение на заседании регламентного комитета. Затем документ будет вынесен в зал парламента. Как отметил депутат, необходимо добиться, чтобы важный вопрос был поставлен в повестку дня спикером Рады и нашел голоса парламентариев.

Нардеп Михаил Забродский отметил, что комитет по безопасности почти единогласно проголосовал за следственную комиссию. «Особой пикантности рассмотрению добавляло то, что среди возможных „фигурантов“ расследования потенциально должны оказаться не только представители двух ведущих спецслужб, но и сотрудники Офиса президента и Генеральной прокуратуры», — добавил парламентарий.

Напомним, согласно тем документам, что опубликовал Владимир Арьев, операция по задержанию наемников ЧВК Вагнера сорвалась из-за утечки информации в Украине. Родственники погибших на Донбассе военных, представители общественности, активисты предложили, чтобы в Раде была создана комиссия, которая бы нашла виновных в провале важной операции украинских спецслужб.

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»