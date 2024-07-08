Компанія Boeing визнала провину в шахрайстві у справі про аварію двох лайнерів 737 MAX, внаслідок чого загинули 346 людей

Компанія Boeing у рамках угоди з міністерством юстиції США визнала провину в шахрайстві у справі про аварії двох лайнерів 737 MAX, внаслідок чого загинули 346 людей. Про це повідомляє Reuters.

Тепер угоду має схвалити суд. Адвокати деяких сімей загиблих заявили, що планують домагатися від судді відхилення правочину.

Boeing у разі схвалення угоди повинна буде виплатити 243,6 млн. доларів як штраф, ще 455 млн. доларів виділити на програми з поліпшення безпеки польотів. Щорічні публічні звіти про виконану роботу становитимуть незалежний спостерігач.

Визнання провини потенційно загрожує здатності компанії отримувати вигідні державні контракти з такими організаціями, як міністерство оборони США та НАСА, хоча Boeing може добитися виключення із правил, зазначає агентство

Перша аварія сталася в жовтні 2018 року, коли практично новий Boeing 737 MAX індонезійської Lion Air впав у море через 12 хвилин після зльоту, ніхто зі 189 людей, що знаходилися на борту, не вижив, нагадує видання currenttime.tv.

Друга аварія 737 MAX сталася менш ніж через півроку після першого: і знову практично новий Boeing 737 MAX ефіопської Ehtiopean Airlines впав незабаром після зльоту. В авіакатастрофі загинули 157 людей.

В обох випадках основною причиною катастрофи став збій системи поліпшення характеристик маневрування (MCAS), яка передбачала автоматичне опускання літака в певних умовах. Так, у випадку з індонезійським літаком, Lion Air MCAS отримала неправильні показання від одного з датчиків і помилково активувалася, направляючи літак вниз. Як було зазначено в попередньому звіті, пілоти не змогли впоратися з автоматичним коригуванням системи.

Влада США вважає, що компанія ввела в оману Федеральне управління цивільної авіації США про MCAS, оскільки Boeing була зацікавлена ​​у скороченні витрат: програма передбачала менш інтенсивне навчання пілотів. Штраф 243,6 млн доларів – це сума, яку компанія Boeing заощадила, не запровадивши повноцінне навчання пілотів MAX на тренажерах.

У 2021 році в ході врегулювання судового розгляду компанія уклала угоду з Мін’юстом і виплатила штраф у розмірі 2,5 млрд. доларів, з яких 500 млн. призначалися для сімей загиблих. Однак у 2024 році прокуратура заявила, що Boeing порушила умови програми відповідності вимогам, яка була розроблена в рамках цієї угоди.