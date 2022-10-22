Компартія Китаю затвердила одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна

Нинішній очільник Китаю Сі Цзіньпін ще більше цементує свою владу, затверджено його одноосібне верховне лідерство в партії та державі на ХХ з’їзді Комуністичної партії КНР.

Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

На з’їзді були затверджені дві поправки до партійної конституції, метою яких є посилення статусу генерального секретаря Сі Цзіньпіна в партії.

Першою поправкою встановлюється «статус Сі Цзіньпіна як ядра Центрального комітету КПК і всієї партії», а його бачення «соціалізму з китайською специфікою для нової ери» стає керівництвом до дій для всіх членів партії. Друга поправка зобов’язує партійців захищати «статус генерального секретаря Сі Цзіньпіна як «ядра» КПК» та «захищати керівництво партії».

Такими змінами Сі Цзіньпіна фактично прирівняно до вождів КПК Мао Цзедуна й Ден Сяопіна, що наділяє нинішнього лідера безпрецедентним за останні 50 років історії Китаю обсягом повноважень.

“69-річний Сі готується отримати третій п’ятирічний термін на посаді генерального секретаря партії, порушивши прецедент і зміцнивши свою позицію найвпливовішого правителя Китаю з часів Мао Цзедуна, лідера-засновника Народної Республіки”, – пише видання.

Також на з’їзді обрано Центральний комітет КПК у складі близько 300 осіб, який завтра проведе свій перший пленум і завершить формування партійного керівництва на наступні п’ять років обранням нового Політбюро, його Постійного комітету, сім осіб та Генерального секретаря партії. Ймовірно, що на наступні п’ять років посаду очільника КПК збереже Сі Цзіньпін.