Конгрес США схвалив законопроєкт для запобігання шатдауну та направив його Байдену

Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування федерального уряду до початку березня та запобігання його частковому закриттю, відправивши його на остаточне затвердження президенту Джо Байдену.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє Reuters.

За законопроєкт проголосували 314 голосів, проти – 108 законодавців, серед яких – 106 республіканців та двоє демократів.

Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон може зіткнутися з критикою з боку жорстко налаштованих членів своєї партії, які виступають проти таких законопроєктів про тимчасове фінансування без глибокого скорочення видатків.

Аналогічне невдоволення призвело минулої осені до відставки його попередника Кевіна Маккарті.

Раніше законопроєкт, покликаний запобігти припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, схвалив Сенат США.

Законопроєкт, погоджений раніше обома палатами американського Конгресу, підтримали 77 сенаторів, проти виступили 18.

Документ передбачає різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм: сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло тощо будуть забезпечені коштами до 1 березня, а решта, включно з бюджетом Пентагону, – до 8 березня.

Це відтермінування – вже друге з початку нинішнього фіскального року у США 1 жовтня 2023 року – покликане дати Конгресу більше часу, аби погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що міститься у 12 окремих законопроєктах.

Паралельно між американськими законодавцями йдуть дискусії про схвалення запиту Білого дому на додаткове фінансування, який містить і кошти для України. Він затримується в Конгресі з жовтня через вимоги республіканців посилити захист південного кордону США.