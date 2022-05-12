Конгресмени закликають  YouTube, Twitter, TikTok і Meta архівувати докази російських злочинів в Україні

Конгресмени США звернулися до YouTube, Twitter, TikTok і Meta про збереження та архівування вмісту, розміщеного на платформах, який потенційно може бути використаний як докази злочинів РФ в Україні

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Чотири голови впливових комітетів Палати представників Конгресу США звернулися до очільників YouTube, Twitter, TikTok і Meta (власник Facebook) із проханням заархівувати контент, який може бути використаний як доказ російських військових злочинів в Україні, — повідомляє NBC у четвер.

«Ми пишемо, щоб спонукати Meta вжити заходів для збереження та архівування вмісту, розміщеного на платформах, який потенційно може бути використаний як доказ (російських злочинів)», – йдеться у листі NBC до генерального директора Meta Марка Цукерберга.

У ньому додали, що парламентарії висувають свій запит, «у той час як уряд США та міжнародні правозахисні інституції розслідують російські військові злочини, злочини проти людства та інші звірства в Україні».

Звернення підписали чотири представники Демократичної партії в Палаті представників. Голова комітету з нагляду Керолін Мелоні, голова комітету із закордонних справ Ґреґорі Мікс, голова підкомітету національної безпеки Стівен Лінч і Вільям Кітінг, голова підкомітету з питань відносин з Європою, енергетики, навколишнього середовища та кіберсфери.

Лист від голів комітетів не має юридичної сили, але технологічні компанії в минулому виконували такі заклики, — зазначає NBC.