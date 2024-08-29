Кошти від продажу пива Vyhostivar, присвяченого висилці з РФ чеських дипломатів, підуть на підтримку України

Журналіст «Чеського Радіо» Ондржей Соукуп за підтримки МЗС Чехії випустив пиво на згадку про депортацію з Росії чеських дипломатів. Про це йдеться в повідомленні Радіо Прага.

«Пиво та благодійність! Цього року Ондржей Соукуп за невеликої підтримки МЗС знову зварив пиво «Vyhostivar» як нагадування про колег з посольства Чехії в Москві, висланих з Росії після справи Врбетиці. Ми виставляємо на торги п’ять пляшок цього пива. Виручені кошти будуть передані організації “Людина у біді” для допомоги Україні», – повідомив у мережі Х заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан.

Назва пива “Vyhostivar” відсилає до дієслова “vyhostit” – “видворити”, “депортувати”.

У квітні 2021 року з посольства Чеської Республіки в Москві було вислано 20 співробітників дипмісії, з них 16 дипломатів. Це стало кроком у відповідь з боку Росії на оголошення персонами нон грата 18 російських дипломатів, які були, за даними чеської розвідки, співробітниками російських спецслужб. Чеське МЗС прийняло рішення вислати частину працівників посольства РФ у зв’язку з отриманням від контррозвідки даних про причетність російських агентів ГРУ до вибухів на складі боєприпасів у селищі Врбетіце в 2014 році.