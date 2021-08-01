«Кровная месть»: в России отец погибшего парня нанял киллеров, чтобы расправиться с убийцей

Убийство, совершенное по законам кровной мести, потрясло на днях тихий патриархальный Брянск. Корни этой жуткой криминальной истории тянутся в центр – в Москву, а также далеко на юг – в Дагестан, где, собственно, и родился жестокий план казни. Все подозреваемые уже задержаны.

Началось все осенью 2019 года. В ночь на 21 сентября в клубе «Вегас» на Щелковском шоссе во время ссоры был убит 21-летний Магомед Зейналов. В клубе часто собирались компании приезжих из Северного Кавказа и Средней Азии. Между двумя такими группами и возник конфликт, который закончился убийством. «Скорую» вызвал случайный свидетель, музыкант-баянист, но врачи не смогли помочь молодому человеку: от ножевого ранения в грудь он скончался на месте.

Подозреваемого установили быстро. Им оказался уроженец таджикского города Бахтан Ислом Облокулов 1993 г.р. Парня объявили в федеральный розыск. Но мигрант быстро затерялся в многомиллионной Москве. Более того, он оперативно сменил документы – превратился в Самандара Каландарова и на новую фамилию оформил загранпаспорт. На этого человека, кстати, зарегистрирована и фирма, специализирующаяся на добыче нефти и природного газа. Но сам Каландаров-Облокулов, надо полагать, в офисах не засиживался и на разработки полезных ископаемых не выезжал. Он сбежал из Москвы в спокойный Брянск и там затаился.

Видимо, убийца знал, что на него идет охота. И сложно сказать, кого он больше боялся: полиции или родственников погибшего парня. По всей видимости, до таджика дошли слухи, что ему заочно вынесли смертный приговор. Магомед Зейналов был сыном Эльхана Зейналова, технического директора махачкалинского горводоканала. Элита местного масштаба, человек со связями.

В итоге первым нашли Каландаров именно нанятые мстителем гангстеры, уроженцы Дагестана 38 и 43 лет, а также 30-летний житель Подмосковья.

Как рассказали «МК» в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области, в операции приняли участие трое бандитов. С ними отец убитого Магомеда встретился в июне в Москве. Мужчина снабдил наемников всей необходимой информацией. Было решено похитить гастарбайтера под предлогом операции силовиков – дескать, Ислом все равно подсознательно боится, что его задержат силовики, поэтому не будет сопротивляться.

Кольцо вокруг Каландарова сжималось постепенно. Преступники выяснили, что он прячется в Брянске, живет в съемной квартире на проспекте Ленина, совсем рядом со зданием местного УВД. Чтобы жертва не заметила слежки, бандиты постоянно меняли машины (всего у них изъяли три автомобиля), использовали в общей сложности 28 (!) мобильных телефонов с разными сим-картами.

За Исломом пришли 15 июля. Двое в масках и камуфляже ворвались в квартиру с криками «Работает спецназ», на глазах соседа избили Каландарова, заковали в наручники, одели на голову пакет и увели прочь. Выглядело все натурально, однако сосед все же решил обратиться в полицию – уж слишком активно «прессовали» задержанного.

Гангстеров вычислили за две недели. Уже проведена эксгумация – тело закопали в лесу рядом с объездной дорогой Брянска. Причину смерти еще предстоит установить. В любом случае, эта смерть была страшной. Возможно, Каландаров умер от удушья (ему заклеили скотчем рот), но не исключено, что жестокие палачи закопали убийцу еще живым.

Задержан и отец погибшего Магомеда Зейналова. Судя по изъятым у бандитов деньгам, он заплатил за месть около 300 тысяч рублей. И теперь, видимо, отправится в тюрьму с легким сердцем. Хотя к закону и справедливости его личный приговор убийце сына не имеет никакого отношения. // МК