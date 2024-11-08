«Кривосуддя» почалось: суд призупинив справу Трампа про заворушення під Капітолієм
Суд призупинив справу колишнього президента США Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм. Прокурор заявив, що варто оцінити обставини, що склались.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Видання пояснило, що спеціальний прокурор попросив суддю призупинити справу проти новообраного президента, щоб “оцінити безпрецедентні обставини”, в яких опинився офіс.
У заяві Сміт зазначив, що “в результаті виборів” обвинувачення “шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини”.
Команда Сміта заявила, що поінформує суддю про “результати своїх дебатів” до 2 грудня.
Справа Трампа щодо заворушень під Капітолієм
Судові справи проти Дональда Трампа щодо подій 6 січня 2021 року зосереджуються на його спробах запобігти затвердженню результатів виборів 2020 року та, як стверджується, підбурюванні до заворушень біля Капітолія.
У 2023 році спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення в кількох змовах, зокрема у перешкоджанні офіційним процедурам Конгресу.
Згідно з обвинувальним актом, Трамп, серед іншого, прагнув замінити справжніх виборців на фальшивих, переконуючи посадовців у тому, що існує масове шахрайство на виборах.
Зауважимо, що в цього літа суд у Вашингтоні відновив розгляд кримінальної справи проти Трампа.