Киргизстан зробив крок до зменшення використання російської мови

У разі ухвалення нового закону органи влади, підприємства незалежно від форм власності, будуть зобов’язані вести діяльність киргизькою мовою.

Парламент Киргизстану ухвалив у першому читанні законопроект про державну мову. Він спрямований на встановлення правових засад застосування державної мови та здійснення мовної політики.

Про це повідомляє “Азаттик Уналгіси“. У першому читанні документ підтримали 75 із 88 зареєстрованих депутатів місцевого парламенту, один проголосував проти.

Нова редакція конституційного закону “Про державну мову Киргизької Республіки” була винесена на громадське обговорення восени минулого року.

У разі ухвалення нового закону державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, будуть зобов’язані вести свою діяльність киргизькою мовою.

Зокрема, законопроект передбачає, що підготовка та проведення виборів, референдумів, ведення судочинства, діяльність правоохоронних органів, укладання міжнародних договорів, написання нормативних актів, документообіг має здійснюватися киргизькою мовою. Також киргизькою мовою мають писатися назви підприємств і державних установ, товарних знаків, власні географічні назви.

Видання нагадує, що 23 вересня 1989 року в Киргизстані ухвалили закон про державну мову. Наразі киргизька мова є державною, а російська – офіційною. Громадянське суспільство критикує те, що киргизькій мові в країні не приділяється багато уваги, документообіг в установах і на підприємствах ведеться переважно російською мовою, зустрічі відбуваються російською.

Під час обговорення законопроекту депутати наголосили на необхідності створення методики, спрямованої на легке та ефективне вивчення киргизької мови.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2022 року банки Киргизстану призупинили обслуговування карток російської платіжної системи “Мир”. Про призупинення обслуговування російських карт тоді заявили “Бакай банк” та “Доскредобанк”.

Раніше того ж місяця влада Киргизстану ухвалила рішення скасувати навчання ОДКБ на своїй території. Причина такого рішення не називається. Командно-штабні навчання з миротворчими силами ОДКБ “Непорушне братство-2022” мали пройти на території Киргизстану в жовтні поточного року.

Після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації у вересні Казахстан і Киргизстан, що входять в ОДКБ, і Узбекистан, що вийшов з організації в 2012 році, застерегли своїх громадян від участі у війні на боці Росії та нагадали про кримінальну відповідальність. // УНІАН