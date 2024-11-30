Китайські компанії через обвал рубля почали призупиняти продажі товарів у Росії

Китайські компанії, що постачають до Росії споживчі товари, почали припиняти продажі на платформах електронної торгівлі через обвал курсу рубля, повідомляє South China Morning Post з посиланням на інсайдерів галузі.

За словами співрозмовників видання, падіння російської валюти до мінімумів з березня 2022 року стурбувало китайських підприємців, особливо тих, хто торгував у рублях.

Китай став найбільшим торговельним партнером Росії і головним постачальником ширвжитку замість західних компаній, які пішли, зазначає видання The Moscow Times: за даними митниці, щомісяця в РФ ввозиться товарів з КНР на $10-11 млрд – удвічі більше, ніж до початку війни. Понад 50% товарів на платформах електронної торгівлі приходять з Китаю, а частка китайських машин на авторинку досягла 70%.

Але обвал рубля приніс китайським експортерам “серйозні збитки”, розповів SCMP Енді Гуо, засновник орієнтованої на російський ринок бізнес-платформи Waimaojia.

“З одного боку девальвація рубля <…> підвищує ціни, послаблюючи бажання російських споживачів купувати. З іншого боку, коливання обмінного курсу “з’їдають” маржу китайських експортерів після оплати”, – пояснює він.

Загалом близько 150 тисяч китайських продавців пропонують свої товари на маркетплейсах Ozon, Wildberries і Yandex Market. Ситуацію для них ускладнюють проблеми з платежами, розповів оператор однієї з торгових платформ у Шеньчжені. За його словами, його компанія відправила в Росію товарів на сотні мільйонів юанів, але не отримала назад жодних грошей від Wildberries. За словами іншого продавця, виручені в Росії рублі можна обміняти тільки на чорному ринку, а це ризиковано.

З початку листопада рубль втратив близько 10% до юаня і долара, а також 7,5% до євро, що, за даними Reuters, стало найгіршим місячним результатом для російської валюти за останні два роки.27 листопада курс долара на форексі підскакував вище 114 рублів, євро – вище 120 рублів, а юань на Мосбіржі досягав позначки 15,2 рубля. У відповідь ЦБ вирішив подвоїти продажі юанів з резервів на ринку – до 8,4 млрд рублів на день, що трохи “збило температуру” у рубля. У п’ятницю біржовий курс юаня знизився на 1,5% – до 14,5 рубля. Курс долара на форексі опустився до 106,5 рубля, а євро – до 112,59 рубля.