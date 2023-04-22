Латвія, Литва та Естонія викликали послів Китаю після того як їх колега у Франції намолов дурниць відповідаючи на питання “Чий Крим?”

Латвія, Литва та Естонія викликали до міністерств закордонних справ представників Китаю у Ризі, Вільнюсі та Таллінні після висловлювання китайського дипломата про суверенітет пострадянських країн. Відповідаючи на запитання, чи належить Крим Україні, той заявив, що пострадянські країни не мають чинного статусу в міжнародному праві.

Невдоволення балтійських країн викликало інтерв’ю посла Китаю у Франції Лу Шае, зазначає Радіо Свобода. В ефірі новинного каналу La Chaîne Info тележурналіст Даріус Рошебен сказав дипломату, що його позиція щодо Криму не зрозуміла і попросив відповісти на питання, чи є Крим Україною. Той відповів: “Це залежить від того, як ви сприймаєте проблему”, – передає Крим.Реалії. Після цього Лу сказав, що Крим був “російським від початку”, після чого був переданий Україні Хрущовим.

На відповідь журналіста, що міжнародне право розцінює Крим як територію України, дипломат сказав, що держави колишнього Радянського Союзу не мають статусу в чинному міжнародному праві, оскільки “немає міжнародної угоди, яка конкретизувала б їх статус як суверенних країн” (така угода не потрібна, колишні союзні республіки у складі СРСР проголосили суверенітет і були визнані іншими державами та прийняті в ООН – РС).

Лу додав, що світ не повинен сваритися через такі проблеми і закликав припинити вогонь на території України.

— Посол України у Франції Вадим Омельченко прокоментував виступ китайського колеги у твіттері, заявивши, що Лу “або має очевидні проблеми з географією, або такі заяви суперечать позиції Пекіна [про мир в Україні]” Тестове питання “Чий Крим?”, як завжди, показовий, – написав він. – Наступного разу добре б запитати «Чий Владивосток?».

— Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич написав у твіттері: “зауваження китайського посла у Франції з приводу міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні. Очікуємо на роз’яснення від китайської сторони та спростування цієї заяви”.

— Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у твіттері , що відповідь посла демонструє, чому країни Балтії “не довіряють Китаю “посередництво для миру в Україні”.

– Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що держава викликає китайського посла, щоб “дати зрозуміти, що такі погляди неприйнятні, а Естонія – суверенна держава”, передає Delfi .

Пекін після реакції балтійських країн та України ситуацію не коментував.