Латвія пішла на поступки біженцям з України: на які пільги можна розраховувати

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Латвії біженцям з України буде продовжено.

Латвія вирішила залишити біженцям з України пільги у вигляді безкоштовного користування у громадським транспортом. Про це пише Latvijas Radio.

«У Ризі біженцям з України, які зареєструвалися в Центрі підтримки українців, пропонують продовжити можливість безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Знижка, що діє, закінчується 30 червня. Щоб їздити безкоштовно до кінця цього року, біженці з України можуть продовжити знижку в автоматах продажу квитків, розташованих на зупинках і в торгових центрах», – йдеться у публікації.

Для цього слід вставити наявний електронний квиток у квитковий автомат. Буквально за кілька секунд знижка буде продовжена до 31 грудня. При цьому купувати новий електронний квиток не потрібно. Також бажаючі можуть звернутися до Українського центру підтримки, який розташований за адресою вулиця Палеса 9, в районі Югла, Ризі, і зробити продовження особисто. Єдине, слід враховувати, що центр працює лише у будні дні.

«Ми також закликаємо всіх, у кого є українські друзі, родичі або знайомі, які приїхали до Риги та користуються знижкою, обов’язково поінформувати їх і нагадати про таку можливість», – розповіла представниця компанії Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Раніше стало відомо, що уряд Латвії виділить Фонду соціальної інтеграції 4,4 млн. євро на курси для українських біженців. Ці кошти витратять у 2024 році на навчання мови, історії, культури та інтеграційних заходів.

До слова, цього року пожертвування на підтримку України чи біженців війни робили 38,7% населення Латвії. Цифри дещо менші, ніж у попередні два роки. Минулого року пожертвування для українців робили 41,9% опитаних, а 2022 року – 39,2%. Суми пожертв також зменшилися, але кількість жертводавців стабільна. Також найактивнішими донорами є люди із вищою освітою – таких 46,8%. // Главком