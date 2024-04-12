Латвія зобов’язала залишити країну 27 громадян РФ. Близько 500 вже звалили

Управління у справах громадянства і міграції Латвії (PMLP) видало 27 громадянам Росії приписи про виїзд із країни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

За його словами, щодо цих громадян РФ фізичне примусове видворення поки що не застосовували. Приписи видали на підставі поправок до Закону про імміграцію.

Міністр також заявив, що близько 500 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію, а також не подали жодних документів для отримання посвідки на проживання в Латвії, покинули країну самостійно.

“Держприкордонохорона обстежила задекларовані місця проживання, у більшості з них персони не виявлені”, – заявив Козловскіс.

Зазначимо, що з березня цього року ті, хто хочуть легально проживати в Латвії з російським паспортом, повинні подати заявку на отримання статусу постійного жителя і – за рідкісним винятком – підтвердити знання латиської мови, придатної для повсякденного використання, на мовному іспиті.