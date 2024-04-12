Латвія зобов’язала залишити країну 27 громадян РФ. Близько 500 вже звалили
Управління у справах громадянства і міграції Латвії (PMLP) видало 27 громадянам Росії приписи про виїзд із країни.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.
Міністр також заявив, що близько 500 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію, а також не подали жодних документів для отримання посвідки на проживання в Латвії, покинули країну самостійно.
“Держприкордонохорона обстежила задекларовані місця проживання, у більшості з них персони не виявлені”, – заявив Козловскіс.
Зазначимо, що з березня цього року ті, хто хочуть легально проживати в Латвії з російським паспортом, повинні подати заявку на отримання статусу постійного жителя і – за рідкісним винятком – підтвердити знання латиської мови, придатної для повсякденного використання, на мовному іспиті.
Обмеження на в’їзд росіян до Латвії
Обмеження на в’їзд для громадян РФ було введено у Латвії 9 вересня 2022 року. Згідно з розпорядженням уряду країни також обмежена видача віз росіянам.
Крім того, в січні цього року влада Латвії відправила близько тисячі росіянам, які проживають у країні, листи з вимогою протягом двох тижнів залишити країну. Також вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів.