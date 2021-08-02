Лікар використав свою сперму для запліднення десятків жінок без їхньої згоди
Лікар-репродуктолог з канадської столиці Оттави Норман Барвін погодився заплатити майже 13,4 мільйона канадських доларів (288,2 мільйона гривень) компенсації понад 200 жінкам і дітям, які були зачаті від його сперми або сперми незнайомих чоловіків. Суд над Барвіним вважають першим такого штибу, як і його згоду на рішення заплатити компенсацію постраждалим.
Про це повідомляє Ottawa-Citizen.
82-річний Норман Барвін спершу працював у державній клініці в Онтаріо, а згодом відкрив власну клініку репродуктології. Його вважали визначним фахівцем у галузі — а 1997 року навіть відзначили найвищою державною відзнакою Канади — Орденом Канади.
А втім, як з’ясувалося, принаймні з 1973 року він надавав послуги зі штучного запліднення, використовуючи сперму не партнерів його клієнток, а сторонніх людей — або й навіть свою власну. Подібні звинувачення почалися ще з середини 1990-х, але набули розголосу на початку 2010-х.
Тоді Барвін добровільно відмовився від Ордену Канади, визнав, що порушив професійну етику, підмінюючи особу біологічного батька і не повідомляючи про це ані матерям, ані дітям. Проте лише у 2019 році Коледж лікарів і хірургів Онтаріо відкликав дозвіл на медичну діяльність Барвіна й оштрафував його на 10 тисяч канадських доларів (215 тисяч гривень).
«Ви зрадили [довірі ваших пацієнтів] і своїми діями суттєво вплинули на життя багатьох людей та їхніх близьких, завдавши непоправної шкоди, яка триватиме протягом цілих поколінь», — так тоді прокоментувала своє рішення професійна асоціація.
The proposed settlement of more than $13 million was announced Wednesday as an Ontario court certified the lawsuit against Dr. Norman Barwin as a class action. https://t.co/tNNjwySHsb
— Global News Toronto (@globalnewsto) July 29, 2021
Ще раніше, у 2016 році, тепер уже 31-річна Ребекка Діксон ініціювала колективний позов проти Барвіна — вона за допомогою ДНК-аналізу виявила, що він був її біологічним батьком. Тоді Ніксон розповідала: коли дізналася, що чоловік, який її виховав, насправді не є її батьком, її світ «перевернувся догори дриґом».
Усього в колективному позові фігурують 226 людей — жінок та їхніх дітей, зачатих унаслідок штучного запліднення. Принаймні 17 із них — біологічні діти Барвіна; переважна решта не знає свого справжнього біологічного батька. Протягом чотирьох місяців до позову можуть долучитися й інші потерпілі від дій Барвіна.
За словами адвокатів потерпілих, домовленість про виплату компенсації з боку Барвіна є першим в історії рішенням, у якому лікар-репродуктолог погодився відшкодувати моральні збитки за свої дії. А втім, позивачі не до кінця задоволені цим рішенням.
Lead plaintiff in disgraced fertility doctor lawsuit hopes settlement is a step forward https://t.co/DFLyxzoYgh #ottnews #ottawa pic.twitter.com/a1VtQwEwlE
— CBC Ottawa (@CBCOttawa) July 29, 2021
«Вважаю суперечливим той факт, що гроші — єдине, що нам пропонують замість прямого визнання Барвіном своєї відповідальності», — каже Ребекка Діксон. І додає: «Навряд чи ми коли-небудь зможемо залишити це в минулому… Але завершення юридичного процесу дозволить людям хоча б трохи примиритися з ситуацією».
Окрім компенсації, позивачі також вимагають створення бази даних ДНК, щоб зачаті за втручання Барвіна діти змогли дізнатися особу свого біологічного батька. Як зауважує Ottawa Citizen, попри згоду лікаря на ці вимоги, їх ще має схвалити суддя, щоб вони набули чинності.
Ані Барвін, ані його адвокати не коментували розгляд справи, лише зазначили, що чоловік «заперечував і продовжує заперечувати всі позовні вимоги з боку обвинувачення». // hromadske.ua
Tweet