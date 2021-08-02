Лікар використав свою сперму для запліднення десятків жінок без їхньої згоди

Лікар-репродуктолог з канадської столиці Оттави Норман Барвін погодився заплатити майже 13,4 мільйона канадських доларів (288,2 мільйона гривень) компенсації понад 200 жінкам і дітям, які були зачаті від його сперми або сперми незнайомих чоловіків. Суд над Барвіним вважають першим такого штибу, як і його згоду на рішення заплатити компенсацію постраждалим.

Про це повідомляє Ottawa-Citizen. 82-річний Норман Барвін спершу працював у державній клініці в Онтаріо, а згодом відкрив власну клініку репродуктології. Його вважали визначним фахівцем у галузі — а 1997 року навіть відзначили найвищою державною відзнакою Канади — Орденом Канади. А втім, як з’ясувалося, принаймні з 1973 року він надавав послуги зі штучного запліднення, використовуючи сперму не партнерів його клієнток, а сторонніх людей — або й навіть свою власну. Подібні звинувачення почалися ще з середини 1990-х, але набули розголосу на початку 2010-х. Тоді Барвін добровільно відмовився від Ордену Канади, визнав, що порушив професійну етику, підмінюючи особу біологічного батька і не повідомляючи про це ані матерям, ані дітям. Проте лише у 2019 році Коледж лікарів і хірургів Онтаріо відкликав дозвіл на медичну діяльність Барвіна й оштрафував його на 10 тисяч канадських доларів (215 тисяч гривень). «Ви зрадили [довірі ваших пацієнтів] і своїми діями суттєво вплинули на життя багатьох людей та їхніх близьких, завдавши непоправної шкоди, яка триватиме протягом цілих поколінь», — так тоді прокоментувала своє рішення професійна асоціація.

The proposed settlement of more than $13 million was announced Wednesday as an Ontario court certified the lawsuit against Dr. Norman Barwin as a class action. https://t.co/tNNjwySHsb — Global News Toronto (@globalnewsto) July 29, 2021

Ще раніше, у 2016 році, тепер уже 31-річна Ребекка Діксон ініціювала колективний позов проти Барвіна — вона за допомогою ДНК-аналізу виявила, що він був її біологічним батьком. Тоді Ніксон розповідала: коли дізналася, що чоловік, який її виховав, насправді не є її батьком, її світ «перевернувся догори дриґом». Усього в колективному позові фігурують 226 людей — жінок та їхніх дітей, зачатих унаслідок штучного запліднення. Принаймні 17 із них — біологічні діти Барвіна; переважна решта не знає свого справжнього біологічного батька. Протягом чотирьох місяців до позову можуть долучитися й інші потерпілі від дій Барвіна. За словами адвокатів потерпілих, домовленість про виплату компенсації з боку Барвіна є першим в історії рішенням, у якому лікар-репродуктолог погодився відшкодувати моральні збитки за свої дії. А втім, позивачі не до кінця задоволені цим рішенням.

Lead plaintiff in disgraced fertility doctor lawsuit hopes settlement is a step forward https://t.co/DFLyxzoYgh #ottnews #ottawa pic.twitter.com/a1VtQwEwlE — CBC Ottawa (@CBCOttawa) July 29, 2021