Лукашенківщина знищила найбільше польське військове кладовище. Варшава пообіцяла відповідь

В білоруський Мікулішках було стерто з лиця землі кладовище солдатів Армії Крайової, які загинули у 1944 році. Жоден із 22 хрестів, встановлених на цьому меморіалі, не зберігся. МЗС Польщі вже відреагувало і пообіцяло відповідь.

Про це УНН пише з посиланням на Рolskie Radio.

“Цвинтар солдатів Армії Крайової у Сурконтах спустошено службами мінського режиму. Дуже помиляються ті, хто вважає, що людську пам’ять про героїв можна викорінити. Режим заплатить за ці акти варварства”, – йдеться в повідомленні речника Міністерства закордонних справ Лукаша Ясіни.

Після реакції МЗС Польщі, білоруське міністерство дипломатії відповіло, що “зареєстрованих поховань” на місці немає.

У зв’язку з цією ситуацією в МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах білорусі, якому вручили різкий протест з приводу руйнування цвинтаря в Микулішках.

На військовому цвинтарі знайшли своє поховання 35 бійців Армії Крайової та їхній командир підполковник Мацей Каленкевич. Саме він очолив з’єднання Армії Крайової, яке 21 серпня 1944 року зіткнулося з 32 полком внутрішніх військ НКВС.