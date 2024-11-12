«Лягти» під зловмисника: суд відклав рішення у справі Трампа про приховані виплати порнозірці

У Нью-Йорку суд відклав рішення щодо засудження новообраного президента Дональда Трампа у справі про приховування виплат порнозірці Стормі Деніелс.

Про це повідомляють Reuters та Forbes.

Зазначається, що нью-йоркський суддя Хуан Мерчан погодився відкласти розгляд справи принаймні до 19 листопада у відповідь на клопотання як прокурорів, так і адвокатів.

12 листопада Мерчан повинен був винести рішення щодо того, чи треба скасувати обвинувачувальний вердикт Трампу, після того, як у липні Верховний суд США постановив, що колишні президенти мають імунітет від судового переслідування, пов’язаного з їхніми офіційними діями.

Крім того, після перемоги Трампа на виборах незрозуміло, як прокурори зможуть продовжити справу, або як і коли Мерчан остаточно винесе рішення щодо подальших кроків.

Раніше юридичні експерти припускали, що навіть якщо Трампа засудять до дня інавгурації, виконання вироку, найімовірніше, призупинять на час його президентства, тобто до 2029 року.

У травні Трамп став першим президентом США, засудженим за тяжкий злочин, коли присяжні Мангеттену визнали його винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділових записів. Йшлося про те, що Трамп хотів приховати потенційний сексуальний скандал незадовго до своєї першої перемоги на виборах у 2016 році.

Політик не визнав себе винним та пообіцяв оскаржити рішення присяжних після винесення остаточного вироку у цій справі.

Що передувало

Після перемоги колишнього президента на виборах кримінальні справи проти нього почали розпадатися. Очікується, що спеціальний прокурор Джек Сміт припинить два судові переслідування Трампа напередодні його інавгурації.

Суд уже призупинив справу про штурм Капітолія. Інші звинувачення щодо Трампа, наприклад, за спробу скасувати результати вибори 2020 року в штаті Джорджія, ймовірно, також призупинять на час президентства Трампа.

У чому звинувачують Трампа

За даними слідства, у 2015-2017 роках Трамп підробив фінансову документацію своєї компанії Trump Organization. Гроші проходили нібито як виплати за юридичні послуги, а насправді ж були хабарем за нерозголошення інформації про його позашлюбні зв’язки — під час президентської кампанії 2016 року це могло вдарити по іміджу Трампа.

Прокуратура вважає, що Трамп фальсифікував виплати своєму колишньому адвокату Майклу Коену з метою приховати платіж розміром 130 000 доларів. Ці гроші Коен перевів порнозірці Стормі Деніелс, щоб вона не говорила про ймовірний роман з Трампом перед виборами 2016 року. Трамп заперечує цей роман.

У колекції Трампа є й низка інших кримінальних обвинувачень: втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія; заворушення у Капітолії США 6 січня 2021 року; зберігання секретних документів у його резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді. // hromadske