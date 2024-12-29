Лише 10 % українських біженців у Норвегії хочуть повернутися додому
47% опитаних українських біженців у Норвегії зізнались, що не хочуть повертатися в Україну навіть після закінчення війни.
Про це свідчать результати опитування Управління з питань інтеграції та різноманітності (IMDi), пише VG.
Дослідниця Вільде Гернес з Інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) при OsloMet зазначає, що серед українців простежується дві тенденції.
Також Гернес зауважує, що серед приїжджих збільшилась кількість хлопців віком 16-17 років. Дослідниця припускає, що це пов’язано з тим, що з 18 років хлопці вже не мають можливості виїхати з України й, можливо, їм доведеться воювати.
У схожому опитуванні, опублікованому в січні 2023 року, кожен третій український біженець казав, що хоче залишитися в Норвегії. Понад половини вагалися.
Нагадаємо, у Норвегії припиняється автоматичне надання притулку всім українським біженцям. Це стосується громадян, які прибуватимуть до північної країни із західної частини України.
До слова, у Норвегії перебуває понад 65 тис. українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому. 54% опитаних українців не впевнені, чи хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитись у Норвегії. // ГлавкомTweet