Лише 10 % українських біженців у Норвегії хочуть повернутися додому

47% опитаних українських біженців у Норвегії зізнались, що не хочуть повертатися в Україну навіть після закінчення війни.

Про це свідчать результати опитування Управління з питань інтеграції та різноманітності (IMDi), пише VG.

За даними опитування, лише 10% біженців відповіли, що хочуть повернутися в Україну.

Дослідниця Вільде Гернес з Інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) при OsloMet зазначає, що серед українців простежується дві тенденції.

Перша – ті, хто вже давно в Норвегії, більшою мірою хочуть залишитися у скандинавській країні. Друга – ті, хто прибув нещодавно, тепер із самого початку говорять, що хочуть осісти в Норвегії.

Також Гернес зауважує, що серед приїжджих збільшилась кількість хлопців віком 16-17 років. Дослідниця припускає, що це пов’язано з тим, що з 18 років хлопці вже не мають можливості виїхати з України й, можливо, їм доведеться воювати.

У схожому опитуванні, опублікованому в січні 2023 року, кожен третій український біженець казав, що хоче залишитися в Норвегії. Понад половини вагалися.

Нагадаємо, у Норвегії припиняється автоматичне надання притулку всім українським біженцям. Це стосується громадян, які прибуватимуть до північної країни із західної частини України.

До слова, у Норвегії перебуває понад 65 тис. українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому. 54% опитаних українців не впевнені, чи хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитись у Норвегії. // Главком