Мальта перша в Європі легалізувала канабіс для особистого користування

Мальта стала першою країною Європейського Союзу, яка легалізувала вирощування й використання канабісу для особистого користування. Легалізацію канабісу підтримали 36 членів парламенту Мальти, водночас 27 проголосували проти.

Про це повідомляє пресслужба Reuters.

Згідно з законом, дорослі на Мальті можуть мати до семи грамів канабісу та вирощувати до чотирьох рослин. Однак якщо в людини виявлять більше ніж 7 грамів, то його можуть оштрафувати на суму до 100 євро.

Покарання за паління в громадських місцях становитиме штраф у розмірі 235 євро, а тих, хто курить канабіс на очах у будь-кого молодше 18 років, можуть оштрафувати до 500 євро”, — зазначає пресслужба BBC.

Існує також підтримка неповнолітніх, у яких виявили коноплі. Замість арешту їм буде забезпечено план догляду або лікування.

Подібні плани мають кілька інших країн, наприклад Німеччина, Люксембург та Швейцарія. Такі країни, як Нідерланди, за певних обставин допускають вживання канабісу.

У Нідерландах, які славляться своїми кафе з канабісом, досі технічно його забороняють. Однак існує толерантність до препарату, коли він продається в кав’ярнях.