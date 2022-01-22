Мамина гордость: в России юный «изобретатель» принес в школу самодельные бомбы (фото)
Одну из взрывчаток школьник поджег на перемене и бросил в окно.
В России в Челябинской области 14-летний подросток в школе на перемене поджег самодельную бомбу и бросил в окно.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошел в поселке Полетаево.
Подросток принес на занятия пять взрывчаток, которые сам собрал из подручных материалов.
«После первого урока поджег одну из них и бросил в окно с третьего этажа: устройство рвануло уже на улице», – говорится в сообщении.
Здание школы оцепили. Подростка вычислили дети и рассказали преподавателю, который его задержал и передал силовикам.
Позже стало известно, что школьник собирал взрывчатые устройства больше года, и его мать поддерживала такое хобби.
«Даниила описывают как тихого и спокойного мальчика. В школе конфликтов не было. Около года назад он увлекся взрывотехникой, в будущем хотел работать в этой сфере. Мама – сотрудница детского сада – всячески поддерживает сына в начинаниях и думает, что он изобретатель«, – говорится в сообщении.
Парень рассказал, что дома у него хранятся сера и селитра для создания взрывчатки. Бомбы собирал по советам из интернета, в том числе и те, что принес в здание школы. // УНИАНTweet