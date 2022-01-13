Маразм крепчает: вице-спикер Госдумы считает, что Россия должна быть восстановлена в границах империи

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи. Такое мнение парламентарий высказал после награждения журналистов в Госдуме по случаю Дня печати.

По словам Толстого, когда к России присоединятся ряд стран, ранее входивших в состав империи, то страны Прибалтики и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения».

Каким образом могло бы произойти такое восстановление, Петр Толстой не уточнил. Но не исключил, что это могло бы случиться в перспективе десятилетия.

Добавим, что ранее мнение о том, что в состав России могут вернуться бывшие страны СССР, правда, за исключением стран Прибалтики, высказывал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. // Znak.com