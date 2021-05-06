«Маразм победобесия крепчал»: в России к 9 мая детей заставили изобразить надгробные памятники (фото)

На фото видно, как дети в униформе солдат советской армии опускаются на колени, опираясь головой в пол, чтобы поднять над собой «стелы» с именами погибших.

В российском городе Лихославле (Тверская область) в честь празднования Дня победы 9 мая подготовили детское представление, во время которого школьников заставили изображать надгробные памятники погибших красноармейцев.

Снимок на своей Facebook-странице опубликовал российский блогер Рустем Адагамов.

Представление, по всей видимости, проходило в актовом зале школы. Сцену украсили плакатом к 9 мая. На фото видно, как дети в униформе солдат Красной армии опускаются на колени, опираясь головой в пол, чтобы поднять над собой «стелы» с именами погибших.

Таким образом они изобразили кладбище, где похоронены красноармейцы, погибшие во Второй мировой войне.

«В Лихославле парад малышковых войск, а здесь малышковое кладбище — дети изображают могилы павших(!). Кто-то должен остановить это безумие. Страна совсем ополоумела», — прокомментировал Адагамов.

В комментариях пользователи гневно комментировали подобное отношение к детям: «Сумасшедшие!», «Маразм крепчал!», «Психопаты», «Дно», «В этом Мухосранске переплюнули всех!!! Художественный руководитель больной на всю голову!!!», «Дурновкусие», «Это просто страшно», «Печальное зрелище». // УНИАН