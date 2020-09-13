«Марш героев», военная техника, водометы, задержания и избиение: 36-й день протестов в Беларуси (фото, видео)
В Беларуси 36-й день подряд продолжаются акции протеста из-за фальсификации президентских выборов.
О том, что происходит в стране 13 сентября, читайте в материале РБК-Украина.
Сотрудник милиции ударил в лицо женщину в Жодино
В белорусском Жодино майор милиции во время акции протеста ударил кулаком в лицо женщину, когда та подошла к нему, снимая все на телефон. Женщина от полученного удара упала на землю. Она серьезно не пострадала, однако все равно была доставлена в больницу.
Появилось видео задержаний в районе Дрозды под Минском
На видео видно как к группе демонстрантов подъезжает несколько микроавтобусов без номерных знаков. Оттуда выходят люди в гражданской одежде, балаклавах и с дубинками. Они жестко задерживают участников марша, одного из мужчин силой затаскивают в микроавтобус. При этом мужчине наносят удары кулаками и дубинками. Также видны как минимум 2 взрыва.
В Минске задержали более 400 человек
По информации МВД, акции протеста завершились практически на всей территории страны, кроме Минска. В столице по состоянию на 19:00 задержали более 400 демонстрантов.
В Витебской области задержали 14 участников протестов
В МВД отметили, что в Витебске мужчина сорвал жетон и видеорегистратор с сотрудника милиции. В Новополоцке в ходе столкновений были повреждены три служебных автомобиля.
В Минске неизвестных в балаклаве открыл огонь в воздух во время разгона протестующих
В Минске на проспекте Победителей вблизи демонстрантов неизвестный в балаклаве открыл огонь в воздух. До этого в МВД опровергали применение оружия со стороны силовиков.
Демонстранты начали возводить баррикады в Минске
Участники акции протеста пытаются возвести баррикады на улице Тимирязева. Демонстранты приносят водоналивные блоки и другие подручные материалы. Движения транспорта по улице нет.
СМИ сообщили о применении светошумовых гранат под Минском
По сообщению Tut.by, в поселке Дрозды, что под Минском, силовики якобы применили светошумовые гранаты для разгона протестующих. При этом в самом МВД заявили, что данная информация не соответствует действительности.
Протестующие подошли вплотную к кордону силовиков в Минске
Многотысячная колонна протестующих подошла к заграждению силовиков вблизи «Арена-Сити». Между сторонами всего несколько метров. Пока ситуация спокойная.
Водометами разогнали протестующих в Бресте
В Бресте силовики вывели на улицы водомет. Его применили против митингующих на одном из перекрестков.
В Минске силовики применили оружие
Вблизи столичного поселка Дрозды, где живут белорусские чиновники, представители силовых структур применили оружие. Силовики стреляли в воздух, чтобы заставить многотысячную колонну протестующих уйти.
Тысячи людей стягиваются к стеле в Минске
Тысячи людей колоннами подходят к стеле «Минск — город герой» в центре города. Одна из колонн движется от станции метро «Пушкинская». Еще одна колонна проходит вблизи жилого комплекса «Каскад».
Силовики задержали более 200 человек в Минске
Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании 250 человек во время сегодняшних акций протеста в Минске.
«Все они использовали флаги и другую символику, зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — заявили в МВД страны.
Оператор ограничил работу интернета
Мобильный оператор «А1» сообщил, что в связи с выполнением требований уполномоченных государственных органов он ограничивает пропускную способность интернета в Минске.
«Выполнение этих требований ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — отметил оператор.
В Минске закрыли станции метро
По состоянию на 14:40 на вход и выход были закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немиги и Фрунзенская.
На протесты вышли жители Гродно и Могилева
В Могилеве силовики разогнали людей, которые собирались на акцию протеста в центре города. В городе очень много милиции.
В Гродно на улицы города вышли тысячи людей, и они продолжают подходить.
На проспекте Дзержинского жестко задерживают митингующих
На проспекте Дзержинского силовики окружили несколько десятков протестующих и начали задержания. Людям заламывают руки и ведут их в микроавтобусы без номерных знаков.
По словам очевидцев, силовики задержали около 20 человек. На проспекте стоят 10 микроавтобусов, около 5 военных машин, а также работают около 50 спецназовцев в форме внутренних войск.
Тихановская поддержала сегодняшние протесты
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к протестующим, которые планируют сегодня присоединиться к «Маршу героев» и другим акциям в Беларуси.
«Сегодня марш посвящен нашим героям — всем, кто продолжает борьбу. Покажем режиму, что мы — мирный народ, который не приемлет насилие и ложь. Уверена, что все, кто за изменения, будут сегодня на марше», — заявила она.
В Минске начались задержания
В Минске на улице Маяковского неизвестные в балаклавах и с оружием начали задерживать людей с бело-красно-белыми флагами.
Минск. На улице Маяковского начались задержания. Неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами. pic.twitter.com/1sS5XFGsM0
— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
Кроме того, на Грушевке к толпе протестующих подъехали микроавтобусы, вероятно, с силовиками внутри. Микроавтобусы постояли некоторое время возле людей с бело-красно-белыми флагами, после чего поехали дальше. Все это время митингующие стояли в сцепке.
Минск. На Грушевке к собравшимся людям подъехали микроавтобусы, из которых обычно выбегают неизвестные в балаклавах и силой затаскивают обратно людей. Собравшиеся стали в сцепку, микроавтобусы проехали чуть вперед. pic.twitter.com/Q88VRn6odE
— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
МВД назвало число задержанных в субботу протестующих
По данным ведомства, вчера в Беларуси прошло 12 акций протеста. МВД утверждает, что участие в акциях протеста приняли менее 2 тысяч митингующих.
Во время акций протеста, как заявляют в МВД, задержали 114 человек, 99 из них непосредственно в Минске. 87 задержанных в Минске протестующих будут находиться в СИЗО до суда над ними.
Перед началом протестов в Минск стягивают военную технику
Очевидцы сообщают о движении военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой в сторону центра Минска. Колонну техники заметили во время движения по проспекту Независимости.
Фото: колонна военной техники в Минске (twitter.com onlinerby)
Кроме того, силовики уже выставили заграждения вокруг Стелы, а также огородили колючей проволокой Октябрьскую площадь. В разных частях города видели людей в масках, а также военную технику
Читатели сообщают, что спецтехника замечена чуть ли не во всех концах города — в районе третьей городской больницы, на улице Машерова, проспектах Независимости и Победителей. Также силовики уже начали огораживать Октябрьскую площадь: железные заборы, люди в форме pic.twitter.com/oAKEI6fUmt
— Onliner (@OnlinerBY) September 13, 2020
В Минске сегодня пройдет «Марш героев»
В Минске сегодня оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста под названием «Марш героев». Идея этого марша — выражение благодарности и поддержки всем, кто проявил себя во время предыдущих акций протеста в Беларуси.
Требования митингующих остаются такими же, как и раньше: отставка действующего президента Александра Лукашенко, объявление новых президентских выборов, а также привлечение к ответственности всех причастных к преступлениям против участников акций протеста.Tweet