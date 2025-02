Масове вбивство у школі в Стокгольмі: вже щонайменше 11 загиблих

Стрілянина у громадському коледжі Campus Risbergska, що в містечку Еребру у 200 кілометрах на захід від Стокгольму, розпочалася по обіді 4 лютого. На той час більшість учнів вже розійшлися після складання національного іспиту, передає RFI з посиланням на місцеве медіа svt.

Лассе, один із вчителів, був у їдальні, коли почув постріли. «Я підійшов до дверей і побачив студентів, які падали на підлогу», – згадує Лассе.

Згодом у соцмережах з’являться відео, де студенти ховаються у класах під партами, намагаючись врятувати своє життя. На тлі чується сигнал тривоги.

«Це дуже болючий день для всієї Швеції. Мої думки також з усіма тими, чий звичайний шкільний день змінився жахом. Бути замкненим у класі, боятися за своє життя — це кошмар, який ніхто не повинен пережити», — відреагував на трагедію прем’єр Швеції Ульф Крістерссон.

За даними шведської поліції станом на вечір 4 лютого, результаті стрілянини загинуло 11 осіб. Їх тіла були знайдені в приміщенні школи. Подробиць щодо загиблих правоохоронці не повідомляють та наголошують, що кількість загиблих може зрости.

«Причина, чому ми не можемо надати більше деталей на цей час, полягає в тому, що збитки дуже великі», — пояснив раніше очільник місцевої поліції Роберто Ід Форест.

У поліції зазначають, що ймовірно, що нападник також серед загиблих.

О 21:00 директор охорони здоров’я та медичних послуг регіону Еребру Йонас Клаессон, повідомив, що шість осіб були доставлені до університетської лікарні Еребру. П’ятеро з них мають вогнепальні поранення, четверо в тяжкому стані, їх прооперували.

Дітей серед постраждалих, згідно з пресрелізом, немає.

Шведське видання svt з покликанням на власні джерела повідомляє, що убивці було 35 років, безробітній, судимостей не мав. До школи він прийшов озброєний мисливською рушницею, застреливши близько десяти людей, вн скоїв самогубство. Його мотиви на момент публікації не відомі.

«Багато питань залишаються без відповіді», зазначив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і закликав громадськість «не спекулювати» щодо мотивів вбивці.

