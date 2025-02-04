Масове вбивство у школі в Стокгольмі: вже щонайменше 11 загиблих

Стрілянина у громадському коледжі Campus Risbergska, що в містечку Еребру у 200 кілометрах на захід від Стокгольму, розпочалася по обіді 4 лютого. На той час більшість учнів вже розійшлися після складання національного іспиту, передає RFI з посиланням на місцеве медіа svt.

Лассе, один із вчителів, був у їдальні, коли почув постріли. «Я підійшов до дверей і побачив студентів, які падали на підлогу», – згадує Лассе.

Згодом у соцмережах з’являться відео, де студенти ховаються у класах під партами, намагаючись врятувати своє життя. На тлі чується сигнал тривоги.

Коли нападник вів вогонь, учні ховалися в іншій кімнаті під партами, намагаючись врятувати своє життя.

«Це дуже болючий день для всієї Швеції. Мої думки також з усіма тими, чий звичайний шкільний день змінився жахом. Бути замкненим у класі, боятися за своє життя — це кошмар, який ніхто не повинен пережити», — відреагував на трагедію прем’єр Швеції Ульф Крістерссон.

Поранені та постраждалі

За даними шведської поліції станом на вечір 4 лютого, результаті стрілянини загинуло 11 осіб. Їх тіла були знайдені в приміщенні школи. Подробиць щодо загиблих правоохоронці не повідомляють та наголошують, що кількість загиблих може зрости.

Поліція на місці інциденту. Швеція, 4 лютого 2025 © Kicki Nilsson / AP

«Причина, чому ми не можемо надати більше деталей на цей час, полягає в тому, що збитки дуже великі», — пояснив раніше очільник місцевої поліції Роберто Ід Форест.

У поліції зазначають, що ймовірно, що нападник також серед загиблих.

Співробітники екстрених служб і поліції працюють у центрі освіти для дорослих Campus Risbergska school після стрілянини. Швеція, 4 лютого 2025 © Kicki Nilsson / TT / Reuters

О 21:00 директор охорони здоров’я та медичних послуг регіону Еребру Йонас Клаессон, повідомив, що шість осіб були доставлені до університетської лікарні Еребру. П’ятеро з них мають вогнепальні поранення, четверо в тяжкому стані, їх прооперували.

Дітей серед постраждалих, згідно з пресрелізом, немає.

Подробиці трагедії в школі правоохоронні органи та влада не розголошують. Швеція, 4 лютого 2025 © Pontus Lundahl / AP

Що відомо про убивцю

Шведське видання svt з покликанням на власні джерела повідомляє, що убивці було 35 років, безробітній, судимостей не мав. До школи він прийшов озброєний мисливською рушницею, застреливши близько десяти людей, вн скоїв самогубство. Його мотиви на момент публікації не відомі.

«Багато питань залишаються без відповіді», зазначив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і закликав громадськість «не спекулювати» щодо мотивів вбивці.

У другій половині дня правоохоронці провели «кілька слідчих дій, пов’язаних з цією справою» за різними адресами в Ебреру. Вочевидь, йдеться про обшуки. Як зазначають журналісти SVT, його особу встановили завдяки зброї — вона була офіційно зареєстрована, і дані ліцензії допомогли ідентифікувати убивцю.

Поліція вважає, що злочинець діяв сам, проте не виключає, що до трагедії могли бути причетні й інші злочинці. Наразі ведеться розслідування «замаху на вбивство, підпалу і злочинів з використанням зброї при обтяжуючих обставинах».

Поліцейські техніки працюють після смертельної стрілянини в центрі освіти для дорослих Campus Risbergska school. Швеція, 4 лютого 2025 © Pontus Lundahl / Reuters

На своєму сайті поліція зазначає, що родичі можуть отримати інформацію про інцидент в поліції в середу, 5 лютого, о 10:00.

Школи в окрузі Ебреру продовжать працювати у звичайному режимі, а освітній центр Campus Risbergska School буде закритий до кінця тижня.